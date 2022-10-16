Джален Рейнольдс вколотил мощнейший данк в матче с «Астаной»

Центровой УНИКСа Джален Рейнольдс отметился эффектным данком в матче лиги ВТБ против «Астаны» (109:54).

Американский баскетболист устремился в быструю атаку, получил скидку от и вколотил постер через Вадима Щербака.

Рейнольдс завершил встречу с показателями 16 очков (7-9 с игры, 2-2 из-за дуги), 2 подбора, 2 передачи и 1 блок-шот за 13:52 на площадке.

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