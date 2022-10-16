Велимир Перасович: «УНИКС набрал ход, важно сохранить эту химию»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович похвалил команду за оборонительные действия в матче лиги ВТБ против «Астаны» (109:54).

«Поздравляю игроков с победой. Сегодня мы провели хороший матч, особенно в плане интенсивности в защите с первых секунд. В первой половине здорово действовала в нападении и забила много тяжелых бросков.

После большого перерыва мы сохранили интенсивность и нашли способ наказать их. Считаю, команда набрала ход и играет очень слаженно. Поэтому в дальнейшем нам важно сохранить эту химию», – сказал Перасович.

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