Ростислав Вергун: «Минск» продолжает искать свою игру»

Главный тренер надеется на улучшение результатов команды после матча против МБА (62:81).

«Сегодня была потрясающая атмосфера, я надеюсь, что зрители остались довольны баскетболом, который увидели. Мы продолжаем искать свою игру, стараемся улучшать ее с каждым разом, но пока многое не получается. Поздравляю МБА с абсолютно заслуженной победой», – сказал Вергун.

Ранее «Минск» проиграл «Парме» (48:77) и (63:107). В первых трех матчах сезона команда ни одержала ни одной победы и находится на дне турнирной таблицы.

Эмил Райкович: «Мне все еще не нравится, как мы выглядим»