Единая лига ВТБ. «Автодор» – «Астана», «Цмоки-Минск» сыграет с «Пармой»

Теги результаты Автодор Минск Единая лига ВТБ Астана Парма-Пари Баскетбол

Во вторник, 4 октября, состоятся два матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-22/23.

Саратовский «Автодор» примет казахстанскую «Астану», белорусский «Цмоки-Минск» дома сыграет с пермской «Пармой».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Автодор – Астана
Дата проведения
4 октября, 18.00, «ДС Кристалл»
Онлайн матча

Минск – Парма-Пари
Дата проведения
4 октября, 20.00, «Falcon Club»
Онлайн матча

Положение команд: МБА – 1-0, ЦСКА – 1-0, Нижний Новгород – 1-0, УНИКС – 1-0, Автодор – 0-0, Астана – 0-0, Парма – 0-0, Минск – 0-0, Зенит – 0-1, Енисей – 0-1, Локомотив-Кубань – 0-1, Самара – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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