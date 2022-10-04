Единая лига ВТБ. «Автодор» – «Астана», «Цмоки-Минск» сыграет с «Пармой»

Во вторник, 4 октября, состоятся два матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-22/23.
Саратовский «Автодор» примет казахстанскую «Астану», белорусский «Цмоки-Минск» дома сыграет с пермской «Пармой».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 октября, 18.00, «ДС Кристалл»
- Дата проведения
- 4 октября, 20.00, «Falcon Club»
Положение команд: МБА – 1-0, ЦСКА – 1-0, Нижний Новгород – 1-0, УНИКС – 1-0, Автодор – 0-0, Астана – 0-0, Парма – 0-0, Минск – 0-0, Зенит – 0-1, Енисей – 0-1, Локомотив-Кубань – 0-1, Самара – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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