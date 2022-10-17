Семен Антонов – о матче с МБА: «Ожидаем тяжелой игры»

Форвард ЦСКА Семен Антонов поделился ожиданиями от матча лиги ВТБ с .

На старте нового сезона в активе двух московских команд по три победы, они делят первое‑второе места.

«Ожидаем в предстоящем матче тяжелой игры: МБА показала, что их не стоит недооценивать. Команда показала очень качественную игру на выезде против «Локомотива‑Кубань», подтвердили они свой класс и в матчах с «Минском» и «Астаной».

Подходим к этой встрече со всей серьезностью, с полным уважением к сопернику», – заявил Антонов.

Контракты и платежные ведомости НБА

ЦСКА поставил в Лигу ВТБ больше всего воспитанников: цифры