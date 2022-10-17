Семен Антонов – о матче с МБА: «Ожидаем тяжелой игры»
Форвард ЦСКА Семен Антонов поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ с МБА.
На старте нового сезона в активе двух московских команд по три победы, они делят первое‑второе места.
«Ожидаем в предстоящем матче тяжелой игры: МБА показала, что их не стоит недооценивать. Команда показала очень качественную игру на выезде против «Локомотива‑Кубань», подтвердили они свой класс и в матчах с «Минском» и «Астаной».
Подходим к этой встрече со всей серьезностью, с полным уважением к сопернику», – заявил Антонов.
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