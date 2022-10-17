Эндрю Уиггинс – об уступках «Уорриорз» при подписании нового контракта: «У нас здесь есть шанс сделать что-то особенное»

Форвард рассказал, почему пошел на уступки клубу при продлении контракта.

«Уорриорз» договорились с Уиггинсом о 4-летнем контракте на 109 миллионов долларов.

«Никогда не знаешь, с чем будешь иметь дело в будущем. В «Голден Стэйт» меня все устраивает. У нас здесь есть шанс сделать что-то особенное.

Я верю в ребят, в организацию. Так что мы договорились и я очень рад этому», – заявил канадец.

Контракты и платежные ведомости НБА

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