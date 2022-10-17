Эндрю Уиггинс – об уступках «Уорриорз» при подписании нового контракта: «У нас здесь есть шанс сделать что-то особенное»
Форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс рассказал, почему пошел на уступки клубу при продлении контракта.
«Уорриорз» договорились с Уиггинсом о 4-летнем контракте на 109 миллионов долларов.
«Никогда не знаешь, с чем будешь иметь дело в будущем. В «Голден Стэйт» меня все устраивает. У нас здесь есть шанс сделать что-то особенное.
Я верю в ребят, в организацию. Так что мы договорились и я очень рад этому», – заявил канадец.
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