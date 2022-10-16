«Уорриорз» продлят Эндрю Уиггинса на 4 года (109 млн долларов)

Теги Голден Стэйт НБА НБА плей-офф Эндрю Уиггинс Баскетбол

«Голден Стэйт» договорился о продлении контракта с форвардом Эндрю Уиггинсом.

Как сообщают представители Уиггинса, новое соглашение рассчитано на 4 года и суммарную заработную плату 109 миллионов долларов. На последний год предусмотрена опция игрока.

Таким образом, контракт Уиггинса с «Уорриорз» будет действовать до 2027 года. За ближайшие пять сезонов форвард может заработать 143 миллиона долларов.

В плей-офф-2022 Уиггинс набирал 16,5 очка, 7,5 подбора, 1 перехват и 1 блок-шот в среднем за матч и впервые стал чемпионом НБА.

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