Расселл Уэстбрук объяснил, почему не участвовал в предматчевом ритуале команды и совещании на площадке

Разыгрывающий «Лейкерс» был замечен отдельно от команды, когда все игроки собрались в центре площадки перед началом предсезонного матча с «Миннесотой» (113:118).

Во время тренировки на следующий день Уэстбрук объяснил журналистам, что это его обычный ритуал перед матчем, он делает это с тех пор, как пришел в лигу.

Также Уэстбрук объяснил видео, на котором он не участвует в совещании команды на площадке, сказав, что в тот момент разговаривал с тренерами и это не попало в кадр.

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