Мэтт Барнс: «Леброн должен немного отступить в сторону, чтобы Уэстбрук стал Уэстбруком»

Эксперт ESPN Мэтт Барнс высказался на тему возможного прогресса в игре плеймейкера Расселла Уэстбрука.

По мнению экс-игрока НБА, Уэстбрук сможет прибавить, если лидер «озерников» будет готов помогать ему.

«Мне кажется, Брону придется сделать небольшой шаг в сторону, чтобы позволить Рассу быть Рассом. С возрастом ваш стиль игры немного меняется. Но способ проявить себя есть. Думаю, Расс все-таки будет Рассом. И мое мнение таково, что сильным его порой делает как раз неудача.

Но точно могу сказать одну вещь: нельзя загонять в угол. Он всегда играл с мячом в руках. Мы все знаем, что «Лейкерс» лучше себя чувствуют, когда мяч в руках у Брона, но он может позволить Рассу держать мяч первые две с половиной четверти, чтобы тот поймал ритм и прочувствовал ситуацию. При этом Брону и Эй Ди необязательно совсем выключаться, у них будут свои моменты.

Но можно сделать так, что когда Леброн берет на себя инициативу в середине третьей четверти, забирает себе мяч, Расс уже был в ритме», – заявил Барнс.

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