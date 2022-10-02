Чемпионат Италии. «Милан» сыграет дома с «Брешией», «Наполи» с «Виртусом» и другие матчи

Теги результаты чемпионат Италии AX Армани Эксчейндж Милан Виртус Варезе Виктория Либертас Наполи Рейер Венеция Бриндизи Динамо Сассари Тренто Брешия Триест Дертона Баскетбол

В воскресенье, 2 октября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут семь матчей.

«Милан» сыграет дома с «Брешией», «Наполи» с «Виртусом».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Дертона – Тренто
Дата проведения
2 октября, 18.00, «Palasport Paolo Ferraris»
Онлайн матча

Tezenis Scaligera Basket Verona – Бриндизи
Дата проведения
2 октября, 18.30, «PalaOlimpia»
Онлайн матча

AX Армани Эксчейндж Милан – Брешия
Дата проведения
2 октября, 19.15, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

Рейер Венеция – Givova Scafati Basket
Дата проведения
2 октября, 19.30, «Palasport Taliercio»
Онлайн матча

Триест – Виктория Либертас
Дата проведения
2 октября, 20.00, «Allianz Dome»
Онлайн матча

Варезе – Динамо Сассари
Дата проведения
2 октября, 20.30, «Enerxenia Arena»
Онлайн матча

Наполи – Виртус
Дата проведения
2 октября, 21.30, «PalaEldo»
Онлайн матча

Положение команд:  Реджо-Эмилия – 1-0, Виртус – 0-0, Милан – 0-0, Брешия – 0-0, Венеция – 0-0, Дертона – 0-0, Динамо Сассари – 0-0, Триест – 0-0, Виктория Либертас – 0-0, Варезе – 0-0, Тренто – 0-0, Бриндизи – 0-0, Наполи – 0-0, Скафати – 0-0, Верона – 0-0, Тревизо – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Это фото маленького Стефа Карри – словно миниатюра с рождением Иисуса. Здесь нет ни одной случайной детали

Семен Антонов и Никита Курбанов – фанаты «Что? Где? Когда?». Раскрывают величие, вспоминают лучшее и объясняют, почему игра не в кризисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные