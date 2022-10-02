Чемпионат Италии. «Милан» сыграет дома с «Брешией», «Наполи» с «Виртусом» и другие матчи

В воскресенье, 2 октября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут семь матчей.

«Милан» сыграет дома с «Брешией», «Наполи» с «Виртусом».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реджо-Эмилия – 1-0, Виртус – 0-0, Милан – 0-0, Брешия – 0-0, Венеция – 0-0, Дертона – 0-0, Динамо Сассари – 0-0, Триест – 0-0, Виктория Либертас – 0-0, Варезе – 0-0, Тренто – 0-0, Бриндизи – 0-0, Наполи – 0-0, Скафати – 0-0, Верона – 0-0, Тревизо – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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