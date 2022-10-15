Чемпионат Италии. «Триест» против «Венеции», «Верона» сыграет с «Виртусом»

В субботу, 15 октября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут три матча.

«Дертона» примет «Виктория Либертас», «Триест» встретится с «Венецией», «Верона» сыграет с .

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 2-0, Виртус – 2-0, Милан – 2-0, Дертона – 2-0, Реджо-Эмилия – 1-1, Брешия – 1-1, Венеция – 1-1, Варезе – 1-1, Динамо Сассари – 1-1, Тренто – 1-1, Бриндизи – 1-1, Верона – 1-1, Наполи – 0-2, Скафати – 0-2, Триест – 0-2, Тревизо – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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