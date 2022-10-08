Чемпионат Италии. «Брешия» – «Варезе», «Виктория Либертас» сыграет с «Венецией»

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В субботу, 8 октября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут два матча.

«Брешия» примет «Варезе», «Виктория Либертас» дома сыграет с «Венецией».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Брешия – Варезе
Дата проведения
8 октября, 21.30, «PalaLeonessa»
Онлайн матча

Виктория Либертас – Рейер Венеция
Дата проведения
8 октября, 22.00, «Vitrifrigo Arena»
Онлайн матча

Положение команд:  Реджо-Эмилия – 1-0, Виртус – 1-0, Милан – 1-0, Брешия – 0-1, Венеция – 1-0, Дертона – 1-0, Динамо Сассари – 0-1, Триест – 0-1, Виктория Либертас – 1-0, Варезе – 1-0, Тренто – 0-1, Бриндизи – 0-1, Наполи – 0-1, Скафати – 0-1, Верона – 1-0, Тревизо – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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