«Лейкерс» оставят Мэтта Райана сезон-22/23

Форвард Мэтт Райан (25 лет, 201 см) получит место в составе «Лейкерс» на сезон-2022/23.

Его соглашение на тренировочный лагерь будет преобразовано в стандартный однолетний контракт, который может стать гарантированным 7 января.

Райан провел пять предсезонных матчей за «Лейкерс», набирая в среднем 8,2 очка за 13,1 минуту на площадке при реализации 35,5% из-за дуги.

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