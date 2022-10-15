Дарвин Хэм – о Уэстбруке на скамейке: «Это не понижение в должности, а перестановка»

Главный тренер «Лейкерс» прокомментировал решение использовать разыгрывающего со скамейки в последнем предсезонном матче с «Кингз».

«Это не понижение в должности, а, скорее, перестановка», – заявил Хэм.

По словам тренера, окончательное решение не принято и самый ценный игрок НБА 2017 года еще может вернуться в стартовую пятерку.

Обозреватели ESPN Эдриан Воджнаровски и Дэйв Макменамин информируют, что «Лейкерс» хотели в пятницу приглядеться к Уэстбруку, который возглавляет вторую пятерку команды. Возможно, он станет «шестым» игроком команды в новом сезоне.

«Лейкерс» хотят дать Уэстбруку шанс играть быстрее и свободнее – с мячом в руках. Он мог бы возглавить вторую пятерку, имея автономность, которая была у Рэджона Рондо в сезоне-19/20», – написал ESPN.

В игре с «Сакраменто» Уэстбрук травмировал ногу.

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