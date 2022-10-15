Энтони Дэвис: «Лейкерс» были золотым стандартом, а теперь никто не ждет от нас побед»

Форвард уверен, что его команда улучшит результаты в новом сезоне.

«По какой-то причине последние год-полтора нас видели только в негативном свете. Вы знаете, как это было. И это наши проблемы. Очевидно, мы должны побеждать на баскетбольной площадке. В мой первый сезон здесь «Лейкерс» были золотым стандартом. Нас считали победителями.

Затем мы провели посредственные сезоны. Что есть, то есть. Но это хорошо для нас. Мы не обращаем внимания на такие вещи, выходим на площадку и играем. Теперь никто не ждет от нас побед, это правда. Только мы сами верим в нашу команду», – заявил Дэвис.

Кто выстрелит в новом сезоне НБА: Бен Симмонс – в идеальной команде, Джейлен Саггс – в комфортной среде, Грант Уильямс – в контрактный год

Контракты и платежные ведомости НБА