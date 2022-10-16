Чемпионат Франции. «Монако» сыграет в гостях с «Парижем», «Виллербан» примет «Гравлин-Дюнкерк»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A состоятся два матча.

«Монако» сыграет в гостях с «Парижем», примет «Гравлин-Дюнкерк».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 4-0, Блуа – 4-1, – 4-1, Метрополитан – 3-1, Шоле – 3-1, Нантер – 3-2, Бурк – 3-2, – 3-2, Гравлин-Дюнкерк – 2-2, Виллербан – 2-2, По-Ортез – 2-3, Фос Прованс – 2-2, Нанси – 2-3, Лимож – 2-3, Роанн – 1-3, Страсбур – 1-4, – 0-4, Ле-Портель – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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