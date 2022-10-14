Чемпионат Франции. «Фос Прованс» сыграет с «Ле-Портелем»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A «Фос Прованс» дома сыграет с «Ле-Портелем».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 октября, 21.00, «Halle des sports Parsemain»
Положение команд: Блуа – 4-0, Ле-Ман – 4-0, Монако – 4-0, Бурк – 3-1, Метрополитан – 2-1, Шоле – 2-1, Гравлин-Дюнкерк – 2-2, Дижон – 2-2, По-Ортез – 2-2, Виллербан – 2-2, Нантер – 2-2, Фос Прованс – 1-2, Роанн – 1-2, Страсбур – 1-3, Нанси – 1-3, Лимож – 1-3, Париж – 0-4, Ле-Портель – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Контракты и платежные ведомости НБА
Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?
Комментарии