Чемпионат Франции. «Фос Прованс» сыграет с «Ле-Портелем»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A «Фос Прованс» дома сыграет с «Ле-Портелем».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Блуа – 4-0, Ле-Ман – 4-0, Монако – 4-0, Бурк – 3-1, Метрополитан – 2-1, Шоле – 2-1, Гравлин-Дюнкерк – 2-2, Дижон – 2-2, По-Ортез – 2-2, Виллербан – 2-2, Нантер – 2-2, Фос Прованс – 1-2, Роанн – 1-2, Страсбур – 1-3, Нанси – 1-3, Лимож – 1-3, Париж – 0-4, Ле-Портель – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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