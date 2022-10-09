Чемпионат Франции. «Монако» примет «Гравлин-Дюнкерк»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A «Монако» примет на свой площадке «Гравлин-Дюнкерк».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 октября, 20.00, «Салле Гастон Медесен»
Положение команд: Блуа – 4-0, Ле-Ман – 4-0, Монако – 3-0, Бурк – 3-1, Метрополитан – 2-1, Гравлин-Дюнкерк – 2-1, Шоле – 2-1, Дижон – 2-2, По-Ортез – 2-2, Виллербан – 2-2, Нантер – 2-2, Фос Прованс – 1-2, Роанн – 1-2, Страсбур – 1-3, Нанси – 1-3, Лимож – 1-3, Париж – 0-4, Ле-Портель – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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