Чемпионат Франции. «Монако» примет «Гравлин-Дюнкерк»

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A «Монако» примет на свой площадке «Гравлин-Дюнкерк».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Монако – Гравлин-Дюнкерк
Дата проведения
9 октября, 20.00, «Салле Гастон Медесен»
Онлайн матча

Положение команд: Блуа – 4-0, Ле-Ман – 4-0, Монако – 3-0, Бурк – 3-1, Метрополитан – 2-1, Гравлин-Дюнкерк – 2-1, Шоле – 2-1, Дижон – 2-2, По-Ортез – 2-2, Виллербан – 2-2, Нантер – 2-2, Фос Прованс – 1-2, Роанн – 1-2, Страсбур – 1-3, Нанси – 1-3, Лимож – 1-3, Париж – 0-4, Ле-Портель – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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