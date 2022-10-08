Чемпионат Франции. «Ле-Портель» против «Виллербана», «Бурк» встретится с «По-Ортезом» и другие матчи
Сегодня состоятся семь матчей регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A.
«Ле-Портель» примет «Виллербан», «Бурк» дома встретится с «По-Ортезом».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 октября, 16.15, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy»
- Дата проведения
- 8 октября, 21.00, «Le Jeu de Paume»
- Дата проведения
- 8 октября, 21.00
- Дата проведения
- 8 октября, 21.00, «Le Chaudron»
- Дата проведения
- 8 октября, 21.00, «Palais des sports de Beaublanc»
- Дата проведения
- 8 октября, 21.00, «Palais des Sports Jean Weille»
- Дата проведения
- 8 октября, 21.00, «Ekinox»
Положение команд: Монако – 3-0, Блуа – 3-0, Ле-Ман – 3-0, Метрополитан – 2-1, Дижон – 2-1, По-Ортез – 2-1, Гравлин-Дюнкерк – 2-1, Бурк – 2-1, Шоле – 1-1, Фос Прованс – 1-1, Роанн – 1-2, Виллербан – 1-2, Нантер – 1-2, Страсбур – 1-2, Нанси – 1-2, Париж – 0-3, Ле-Портель – 0-3, Лимож – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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