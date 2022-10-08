Чемпионат Франции. «Ле-Портель» против «Виллербана», «Бурк» встретится с «По-Ортезом» и другие матчи

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Сегодня состоятся семь матчей регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A.

«Ле-Портель» примет «Виллербан», «Бурк» дома встретится с «По-Ортезом».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Дижон – Ле-Ман
Дата проведения
8 октября, 16.15, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy»
Онлайн матча

ADA Blois Basket 41 – Фос Прованс
Дата проведения
8 октября, 21.00, «Le Jeu de Paume»
Онлайн матча

Шоле – Страсбур
Дата проведения
8 октября, 21.00
Онлайн матча

Ле-Портель – LDLC АСВЕЛ
Дата проведения
8 октября, 21.00, «Le Chaudron»
Онлайн матча

Лимож – Париж
Дата проведения
8 октября, 21.00, «Palais des sports de Beaublanc»
Онлайн матча

Нанси – Нантер
Дата проведения
8 октября, 21.00, «Palais des Sports Jean Weille»
Онлайн матча

Бурк – По-Ортез
Дата проведения
8 октября, 21.00, «Ekinox»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 3-0, Блуа – 3-0, Ле-Ман – 3-0, Метрополитан – 2-1, Дижон – 2-1, По-Ортез – 2-1, Гравлин-Дюнкерк – 2-1, Бурк – 2-1, Шоле – 1-1, Фос Прованс – 1-1, Роанн – 1-2, Виллербан – 1-2, Нантер – 1-2, Страсбур – 1-2, Нанси – 1-2, Париж – 0-3, Ле-Портель – 0-3, Лимож – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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