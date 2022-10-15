Чемпионат Франции. «Бурк» – «Шоле», «Страсбур» примет «Лимож» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A состоятся шесть матчей.

«Бурк» дома сыграет с «Шоле», «Страсбур» примет «Лимож».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Блуа – Дижон
Дата проведения
15 октября, 21.00, «Le Jeu de Paume»
Онлайн матча

Бурк – Шоле
Дата проведения
15 октября, 21.00, «Ekinox»
Онлайн матча

Ле-Ман – Метрополитан
Дата проведения
15 октября, 21.00, «Antarès»
Онлайн матча

Нантер – Роанн
Дата проведения
15 октября, 21.00
Онлайн матча

Страсбур – Лимож
Дата проведения
15 октября, 21.00
Онлайн матча

Нанси – По-Ортез
Дата проведения
15 октября, 21.00, «Palais des Sports Jean Weille»
Онлайн матча

Положение команд: Блуа – 4-0, Ле-Ман – 4-0, Монако – 4-0, Бурк – 3-1, Метрополитан – 2-1, Шоле – 2-1, Гравлин-Дюнкерк – 2-2, Дижон – 2-2, По-Ортез – 2-2, Виллербан – 2-2, Нантер – 2-2, Фос Прованс – 2-2, Роанн – 1-2, Страсбур – 1-3, Нанси – 1-3, Лимож – 1-3, Париж – 0-4, Ле-Портель – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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