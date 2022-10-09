Чемпионат Греции. «Арис» примет «Панатинаикос», АЕК – «Кардицу»

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В воскресенье, 9 октября, состоятся два матча регулярного чемпионата греческой лиги.

«Арис» примет «Панатинаикос», АЕК – «Кардицу».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Арис – Панатинаикос OPAP 11:10 (1 четверть)
Дата проведения
9 октября, 16.00, «Sala Alexandreio Melathron Nikos Galis»
Онлайн матча

АЕК – AS Attiki Karditsas
Дата проведения
9 октября, 19.15, «Olimpiako Gymnastirio Ano Liosia»
Онлайн матча

Положение команд: Перистери – 1-0, Промитеас – 1-0, Ионикос – 1-0, Аттика – 0-0, АЕК – 0-0, Аполлон – 0-0, Арис – 0-0, Олимпиакос – 0-0, Панатинаикос – 0-0, Колоссос – 0-1, Лаврион – 0-1, ПАОК – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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