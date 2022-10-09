Чемпионат Греции. «Арис» примет «Панатинаикос», АЕК – «Кардицу»
В воскресенье, 9 октября, состоятся два матча регулярного чемпионата греческой лиги.
«Арис» примет «Панатинаикос», АЕК – «Кардицу».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 октября, 16.00, «Sala Alexandreio Melathron Nikos Galis»
- Дата проведения
- 9 октября, 19.15, «Olimpiako Gymnastirio Ano Liosia»
Положение команд: Перистери – 1-0, Промитеас – 1-0, Ионикос – 1-0, Аттика – 0-0, АЕК – 0-0, Аполлон – 0-0, Арис – 0-0, Олимпиакос – 0-0, Панатинаикос – 0-0, Колоссос – 0-1, Лаврион – 0-1, ПАОК – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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