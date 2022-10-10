Чемпионат Греции. «Аполлон» примет «Олимпиакос»

Теги результаты Олимпиакос чемпионат Греции Аполлон Патрас Баскетбол

В понедельник, 10 октября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги «Аполлон» примет «Олимпиакос».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Аполлон Патрас – Олимпиакос
Дата проведения
10 октября, 19.15, «Kleisto Gymnastirio Apollona Patras»
Онлайн матча

Положение команд: Перистери – 1-0, Промитеас – 1-0, Ионикос – 1-0, АЕК – 1-0, Арис – 1-0, Аполлон – 0-0, Олимпиакос – 0-0, Кардица – 0-1, Панатинаикос – 0-1, Колоссос – 0-1, Лаврион – 0-1, ПАОК – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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