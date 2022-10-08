Чемпионат Греции. «Лаврио» – «Промитеас», «Перистери» сыграет с ПАОКом

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В субботу, 8 октября, состоятся три стартовых матча регулярного чемпионата греческой лиги.

«Лаврио» примет «Промитеас», «Ионикос» дома встретится с «Колоссосом», «Перистери» – с ПАОКом.

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Лаврион – Промитеас
Дата проведения
8 октября, 16.00, «Kleisto Gymnastirio Lavriou»
Онлайн матча

Ионикос – Колоссос
Дата проведения
8 октября, 17.00, «Kleisto Gymnastirio DAK Nikaias Platonas»
Онлайн матча

Перистери – ПАОК
Дата проведения
8 октября, 19.15, «Kleisto Andreas Papandreou»
Онлайн матча

Положение команд: Аттика – 0-0, АЕК – 0-0, Аполлон – 0-0, Арис – 0-0, Ионикос – 0-0, Колоссос – 0-0, Лаврион – 0-0, Олимпиакос – 0-0, Панатинаикос – 0-0, ПАОК – 0-0, Перистери – 0-0, Промитеас – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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