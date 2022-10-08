Чемпионат Греции. «Лаврио» – «Промитеас», «Перистери» сыграет с ПАОКом
В субботу, 8 октября, состоятся три стартовых матча регулярного чемпионата греческой лиги.
«Лаврио» примет «Промитеас», «Ионикос» дома встретится с «Колоссосом», «Перистери» – с ПАОКом.
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 октября, 16.00, «Kleisto Gymnastirio Lavriou»
- Дата проведения
- 8 октября, 17.00, «Kleisto Gymnastirio DAK Nikaias Platonas»
- Дата проведения
- 8 октября, 19.15, «Kleisto Andreas Papandreou»
Положение команд: Аттика – 0-0, АЕК – 0-0, Аполлон – 0-0, Арис – 0-0, Ионикос – 0-0, Колоссос – 0-0, Лаврион – 0-0, Олимпиакос – 0-0, Панатинаикос – 0-0, ПАОК – 0-0, Перистери – 0-0, Промитеас – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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