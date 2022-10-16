Шэннон Эванс – о предложении от «Реала»: «Понятия не имею. Еще не разговаривал с агентом»

Разыгрывающий Шэннон Эванс прокомментировал сообщение о предложении от .

«Понятия не имею. Я видел твит перед матчем с «Фуэнлабрадой», но у меня не было возможности поговорить с агентом. Сейчас я сосредоточен на игре с «Бетисом». У меня нет новостей. Не понимаю, что происходит.

Пока ничего не понятно. Мы потерпели тяжелое поражение от «Фуэнлабрады», и я сосредоточен на этом. Поговорю с агентом и семьей, и если это правда, посмотрим», – сказал американец.

Как сообщает портал Mate Al Aro, мадридский клуб предлагает американскому баскетболисту двухлетний контракт с зарплатой около 1,2 миллиона евро за сезон.

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