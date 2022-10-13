Марк Кьюбан: «Работаем над тем, чтобы организовать матч между «Далласом» и «Реалом»
Владелец «Далласа» Марк Кьюбан заявил, что клуб пытается организовать выставочную встречу с мадридским «Реалом».
«Мэверикс» рассчитывают сыграть с бывшей командой Луки Дончича в 2023 году.
«Не знаю, получится ли сделать это в Словении, но мы упорно работаем над тем, чтобы организовать матч между «Далласом» и «Реалом».
Все зависит от лиги, так что посмотрим. Но мы определенно работаем над этим», – заявил Кьюбан.
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