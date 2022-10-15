«Реал» предлагает Шэннону Эвансу 1,2 млн евро в год (Mate Al Aro)

Разыгрывающий «Бетиса» Шэннон Эванс (28 лет, 185 см) может перейти в .

Как сообщает портал Mate Al Aro, мадридский клуб предлагает американскому баскетболисту двухлетний контракт с зарплатой около 1,2 миллиона евро за сезон.

Эванс является лидером . В 34 матчах прошлого сезона он набирал в среднем 17,3 очка, 6,8 передачи, 3 подбора и 1,6 перехвата.

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