«Реал» предлагает Шэннону Эвансу 1,2 млн евро в год (Mate Al Aro)
Разыгрывающий «Бетиса» Шэннон Эванс (28 лет, 185 см) может перейти в «Реал».
Как сообщает портал Mate Al Aro, мадридский клуб предлагает американскому баскетболисту двухлетний контракт с зарплатой около 1,2 миллиона евро за сезон.
Эванс является лидером «Бетиса». В 34 матчах прошлого сезона он набирал в среднем 17,3 очка, 6,8 передачи, 3 подбора и 1,6 перехвата.
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