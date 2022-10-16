ACB. «Жирона» встретится с «Уникахой», «Реал» примет «Ховентуд» и другие матчи
В воскресенье, 16 октября, состоятся пять матчей регулярного чемпионата испанской лиги ACB.
«Жирона» встретится с «Уникахой», «Реал» примет «Ховентуд».
ACB
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 октября, 13.30, «Pavelló Municipal d'Esports Girona-Fontajau»
- Дата проведения
- 16 октября, 13.30, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
- Дата проведения
- 16 октября, 19.30, «Ла Фонтета»
- Дата проведения
- 16 октября, 20.30, «ВиЗинк Центр»
- Дата проведения
- 16 октября, 21.00, «Príncipe Felipe Arena»
Положение команд: Тенерифе – 4-0, Реал – 3-0, Бильбао – 3-1, Гранада – 3-1, Барселона – 3-1, Валенсия – 2-1, Бреоган– 2-1, Гран-Канария – 2-1, Обрадойро – 2-2, Баскония – 1-2, Мурсия – 1-2, Уникаха – 1-2, Манреса – 1-3, Бетис – 1-3, Ховентуд – 1-2, Фуэнлабрада – 1-3, Сарагоса – 0-3, Жирона – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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