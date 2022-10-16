Мариал Шайок подписал контракт с «Бостоном»

Атакующий защитник (27 лет, 198 см) заключил контракт с , сообщает журналист Кит Смит.

Канадец вернулся в НБА после двух сезонов в Турции.

Прошлый сезон Шайок провел за , набирая 4,1 очка, 1,2 подбора, 1,1 передачи в среднем за матч. Турецкий гранд расстался с канадцем в конце сезона. Игрок пропустил большую часть сезона из-за травмы плеча.

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Контракты и платежные ведомости НБА