Мариал Шайок подписал контракт с «Бостоном»

Теги переходы Бостон Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко НБА Мариал Шайок Баскетбол

Атакующий защитник Мариал Шайок (27 лет, 198 см) заключил контракт с «Бостоном», сообщает журналист Кит Смит.

Канадец вернулся в НБА после двух сезонов в Турции.

Прошлый сезон Шайок провел за «Фенербахче», набирая 4,1 очка, 1,2 подбора, 1,1 передачи в среднем за матч. Турецкий гранд расстался с канадцем в конце сезона. Игрок пропустил большую часть сезона из-за травмы плеча.

Как распределены зарплаты в командах НБА: «Даллас» и «Клипперс» тратят на «скамейку», «Лейкерс» и «Филадельфия» – на топ-3

Контракты и платежные ведомости НБА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные