Мариал Шайок подписал контракт с «Бостоном»
Атакующий защитник Мариал Шайок (27 лет, 198 см) заключил контракт с «Бостоном», сообщает журналист Кит Смит.
Канадец вернулся в НБА после двух сезонов в Турции.
Прошлый сезон Шайок провел за «Фенербахче», набирая 4,1 очка, 1,2 подбора, 1,1 передачи в среднем за матч. Турецкий гранд расстался с канадцем в конце сезона. Игрок пропустил большую часть сезона из-за травмы плеча.
Как распределены зарплаты в командах НБА: «Даллас» и «Клипперс» тратят на «скамейку», «Лейкерс» и «Филадельфия» – на топ-3
Комментарии