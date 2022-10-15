Бэм Адебайо: «Никому не нравится играть против «Хит»

Теги Бостон Майами НБА Бэм Адебайо Баскетбол

Центровой «Майами» Бэм Адебайо прокомментировал мнение о том, что его команда не является претендентом на чемпионство.

«Никто не говорит о нас, потому что никому не нравится играть против нас», – заявил Адебайо.

В прошлом сезоне «Хит» дошли до финала Восточной конференции, где уступили «Бостону» в семи матчах.

Кто выстрелит в новом сезоне НБА: Бен Симмонс – в идеальной команде, Джейлен Саггс – в комфортной среде, Грант Уильямс – в контрактный год

Контракты и платежные ведомости НБА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные