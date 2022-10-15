Бэм Адебайо: «Никому не нравится играть против «Хит»

Центровой прокомментировал мнение о том, что его команда не является претендентом на чемпионство.

«Никто не говорит о нас, потому что никому не нравится играть против нас», – заявил Адебайо.

В прошлом сезоне «Хит» дошли до финала Восточной конференции, где уступили в семи матчах.

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