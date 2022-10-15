Юдонис Хаслем – о перепалке с Батлером: «Вижу у него те же самые качества, что и у меня»

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Ветеран «Майами» Юдонис Хаслем прокомментировал эмоциональное поведение форварда команды Джимми Батлера в конце прошлого сезона.

«Мы с Джимми очень похожи. Я вижу у него те же самые качества, что и у меня. Мы яростно сражаемся на площадке, и время от времени наши эмоции выходят из-под контроля», – заявил Хаслем.

В одном из матчей прошлого сезона Батлер поучаствовал в перепалке с главным тренером «Хит» Эриком Споэльстрой. Хаслем также включился в спор и несколько раз сказал Батлеру: «Я надеру тебе задницу».

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