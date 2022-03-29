Конфликт между Эриком Споэльстрой и Джимми Батлером был вызван проблемами в команде, стороны обсудили ситуацию

Стали известны подробности конфликта, который произошел между главным тренером «Майами» Эриком Споэльстрой и форвардом команды Джимми Батлером в матче с «Голден Стэйт» (104:118) 23 марта.

Как сообщает Five Reasons Sports, перепалка во встрече с «Уорриорз» была вызвана недопониманием внутри коллектива, которое назревало в течение всего сезона.

Отмечается однако, что после инцидента Споэльстра разговаривал с Батлером несколько раз на площадке и за ее пределами. Беседы получились здоровыми и продуктивными, организация по-прежнему поддерживает игрока.

Кроме того, специалист поговорил с несколькими ключевыми ветеранами «Хит», чтобы улучшить коммуникацию и внести необходимые изменения в ротацию.

«Хит» прервали серию из четырех поражений и продолжают лидировать в таблице Восточной конференции.

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