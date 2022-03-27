Гилберт Аренас: «Юдонис Хаслем – это акула, которая учит Джимми Батлера, что значит быть акулой»

Закончивший карьеру игрока прокомментировал конфликтную ситуацию между игроками «Хит» и .

«Хаслем – это акула, которая учит следующую акулу тому, что значит быть акулой. Между ними началось такое мясо, хотя это было всего лишь второе поражение. Это не было серией из шести поражений. Акула не хочет проигрывать шесть матчей подряд, поэтому она подначивает следующую акулу и хочет посмотреть на реакцию», – сказал Аренас.

Батлер и Хаслем устроили словесную перепалку во время одного из тайм-аутов по ходу встречи с «Голден Стэйт» (104:118).

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