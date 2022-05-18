Эрик Споэльстра: «Джимми Батлер – первоклассный боец»

Главный тренер после победы над «Бостоном» в стартовом матче финальной серии Восточной конференции (118:107, 1-0) рассказал, что отличает Джимми Батлера от многих других звезд НБА.

«Джимми Батлер – первоклассный боец.

В этой лиге много парней, которые играют в баскетбол. Батлер борется за победу. Это совершенно разные вещи. И он делает это лучше, чем кто-либо в этой лиге», – заявил Споэльстра.

Батлер набрал в матче 41 очко, сделал 9 подборов, 5 передач, 4 перехвата и 3 блок-шота.

Джимми Батлер разобрал молодежь «Бостона» как школьников. Разница в классе между финалистами Востока сегодня слишком велика

«Бостон» против «Хит» – шахматная партия лучших тренеров плей-офф

Что нужно знать о финале Востока, если только сейчас включился в НБА