Зоран Лукич – о матче с «Самарой»: «Сумасшедше важная игра»
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич рассказал о важности домашнего матча Единой лиги ВТБ против «Самары».
«Сумасшедше важная игра, причем в не самые простые для нас времена. Нам нужна победа!» – сказал Лукич.
Матч между «Нижним Новгородом» и «Самарой» пройдет в воскресенье, 16 октября.
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