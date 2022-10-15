Зоран Лукич – о матче с «Самарой»: «Сумасшедше важная игра»

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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич рассказал о важности домашнего матча Единой лиги ВТБ против «Самары».

«Сумасшедше важная игра, причем в не самые простые для нас времена. Нам нужна победа!» – сказал Лукич.

Матч между «Нижним Новгородом» и «Самарой» пройдет в воскресенье, 16 октября.

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