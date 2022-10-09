Зоран Лукич: «НН» легко растранжирил 11-очковое преимущество, за что едва не поплатился в концовке»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» остался недоволен действиями команды в концовке матча лиги ВТБ против (71:69).

«НН» проиграл заключетельную четверть со счетом 12:23, но сумел одержать победу благодаря данку на последних секундах встречи.

«Игра в Саратове сложилась для нас ожидаемо тяжело. Однако неожиданными получились последние пять минут в исполнении моей команды. Мы легко растранжирили 11-очковое преимущество, за что едва не поплатились в концовке.

Не могли реализовать свои атаки. Мы получали возможность для выполнения открытых бросков, но не пользовались ими. Вместо этого пытались создавать для себя более выгодные ситуации, но в итоге промахивались или теряли мячи.

Не могу быть доволен этой пятиминуткой. Да, в третьей четверти мы полностью контролировали игру, но заключительные пять минут обнажили многие наши слабости», – заявил Лукич.

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