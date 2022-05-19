В сети появилась фотография Дончича с бокалом пива. «Мэверикс» заявили, что это старый кадр

В среду в интернете появилась фотография лидера «Мэверикс» Луки Дончича, который сидит на веранде ресторана в компании одноклубника с бокалом пива в руке.

Официальный представитель отреагировал на ситуацию, заявив, что фотография сделана не в день первого матча финала Западной конференции против «Уорриорз».

По словам представителя техасцев, Дончич все утро провел в зале, готовясь к матчу.

На счету Дончича сегодня впервые за карьеру в плей-офф (24 матча) больше потерь (7), чем попаданий с игры (6). «Голден Стэйт» победил со счетом 112:87 (1-0).

Лука Дончич затащил «Даллас» в четверку лучших команд НБА. Сможет ли он обыграть современных титанов из «Голден Стэйт»?

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