Александар Везенков – MVP 2-го раунда Евролиги

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Форвард «Олимпиакоса» Александар Везенков признан самым ценным игроком 2-го раунда Евролиги.

В победном матче с «Жальгирисом» (90:80) Везенков набрал 23 очка (8 из 14 с игры), 14 подборов, 2 передачи, 2 перехвата и 37 баллов за эффективность действий.

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