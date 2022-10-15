Александар Везенков – MVP 2-го раунда Евролиги

Форвард признан самым ценным игроком 2-го раунда .

В победном матче с «Жальгирисом» (90:80) Везенков набрал 23 очка (8 из 14 с игры), 14 подборов, 2 передачи, 2 перехвата и 37 баллов за эффективность действий.

Как выглядят легенды НБА на пенсии? Шакил сбросил 15 кг, Джордан курит 6 сигар в день, Пиппен выпустил бурбон

Контракты и платежные ведомости НБА

Роскошные автопарки звезд НБА: у Джордана «Мерседес» за $4 млн, Кобе подарили машину с аэрографией «Лейкерс», а Шак все переделывает под себя