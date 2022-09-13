Костас Слукас попал с центра под сирену

Разыгрывающий сборной Греции Костас Слукас реализовал сложнейший бросок в матче 1/4 финала Евробаскета-2022 против сборной Германии.

Ветеран оказался в окружении соперников за 3,8 секунды до конца первой половины встречи, но сумел забросить «баззер» с центральной линии.

В еще одном матче игрового дня Евробаскета между Финляндией и Испанией (90:100) Микаэль Янтунен также отметился попаданием со своей половины.

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