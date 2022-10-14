Милош Павичевич: «Когда спешишь в нападении, тяжело защищаться против быстрых отрывов»
Главный тренер «Автодора» Милош Павичевич проанализировал причины поражения от «Зенита» (71:92) в гостевом матче Лиги ВТБ.
«Хочу поздравить «Зенит» с заслуженной победой, они показали хороший баскетбол. Мы играли моментами хорошо, но не получилось действовать все 40 минут на одном уровне с соперником. Но спасибо ребятам, они старались, боролись.
У нас не совсем получалось в атаке, были поспешные броски, и когда ты спешишь в нападении, тяжело защищаться против быстрых отрывов — поэтому сегодня и пропустили столько очков в быстрых отрывах», – сказал Павичевич.
У МБА – лучший старт в истории Единой лиги. А ведь в команде даже нет легионеров!
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