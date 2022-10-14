Милош Павичевич: «Когда спешишь в нападении, тяжело защищаться против быстрых отрывов»

Теги Зенит Автодор Единая лига ВТБ Милош Павичевич Баскетбол

Главный тренер «Автодора» Милош Павичевич проанализировал причины поражения от «Зенита» (71:92) в гостевом матче Лиги ВТБ.

«Хочу поздравить «Зенит» с заслуженной победой, они показали хороший баскетбол. Мы играли моментами хорошо, но не получилось действовать все 40 минут на одном уровне с соперником. Но спасибо ребятам, они старались, боролись.

У нас не совсем получалось в атаке, были поспешные броски, и когда ты спешишь в нападении, тяжело защищаться против быстрых отрывов — поэтому сегодня и пропустили столько очков в быстрых отрывах», – сказал Павичевич.

У МБА – лучший старт в истории Единой лиги. А ведь в команде даже нет легионеров!

Контракты и платежные ведомости НБА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные