Калеб Хоумсли: «Все пошло от защиты, потом заработало нападение»

Защитник «Зенита» Калеб Хоумсли заявил, что ключом к победе над (92:71) стала защита.

«Во второй половине играли куда лучше, чем в первой. Вообще все пошло от защиты, от того, как обороняли свое кольцо. Потом заработало нападение.

Если говорить в целом, то нам сегодня помог быстрый переход от защиты в нападение, который позволил убегать в быстрые отрывы и набирать «легкие» очки», – цитирует Хоумсли официальный сайт «Зенита».

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