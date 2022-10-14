Хавьер Паскуаль – о победе над «Автодором»: «За исключением второй четверти и потерь в первой, в целом хорошо играли»

Главный тренер рассказал, за счет чего удалось одержать уверенную победу над (92:71) в домашнем матче Единой лиги ВТБ.

«Спасибо болельщикам, которые поддерживали нас сегодня. За исключением второй четверти и потерь в первой, в целом хорошо сегодня играли. Были взлеты и падения, но все было в порядке, особенно в нападении.

Во второй половине наша команда смотрелась отлично, защищались, подбирали, за счет этого и смогли одержать победу сегодня», – цитирует тренера официальный сайт «Зенита».

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