Райан Боутрайт: «Нам нужно следовать своему плану на игру»

Теги Зенит Автодор Единая лига ВТБ Райан Боутрайт Баскетбол

Защитник «Автодора» Райан Боутрайт оценил расклад сил перед матчем Единой лиги ВТБ с «Зенитом».

«Ожидаю, что мы подойдем к матчу против «Зенита» с позитивным настроем. Нам также нужно сосредоточиться на том, чтобы следовать своему плану на игру, действовать старательно, самоотверженно и показать интенсивность.

А в конце встречи мы посмотрим, где окажемся», – заявил Боутрайт.

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