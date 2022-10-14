Райан Боутрайт: «Нам нужно следовать своему плану на игру»

Защитник Райан Боутрайт оценил расклад сил перед матчем лиги ВТБ с «Зенитом».

«Ожидаю, что мы подойдем к матчу против с позитивным настроем. Нам также нужно сосредоточиться на том, чтобы следовать своему плану на игру, действовать старательно, самоотверженно и показать интенсивность.

А в конце встречи мы посмотрим, где окажемся», – заявил Боутрайт.

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