Райан Боутрайт: «Нам нужно следовать своему плану на игру»
Защитник «Автодора» Райан Боутрайт оценил расклад сил перед матчем Единой лиги ВТБ с «Зенитом».
«Ожидаю, что мы подойдем к матчу против «Зенита» с позитивным настроем. Нам также нужно сосредоточиться на том, чтобы следовать своему плану на игру, действовать старательно, самоотверженно и показать интенсивность.
А в конце встречи мы посмотрим, где окажемся», – заявил Боутрайт.
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