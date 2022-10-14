Милош Павичевич: «Постараемся показать против «Зенита» свою игру»

Главный тренер «Автодора» Милош Павичевич поделился ожиданиями от выездного матча лиги ВТБ с .

«Мы готовимся к встрече с очень серьезным противником. Действующий чемпион Единой лиги ВТБ «Зенит» не нуждается в особых представлениях. Хозяева обладают сбалансированным составом и представляют угрозу в каждой из линий.

Из положительных моментов отмечу возвращение к тренировкам Раде Загораца. Рассчитываем, что в Санкт-Петербурге сербский форвард дебютирует в составе . Постараемся показать против «Зенита» свою игру», – заявил Павичевич.

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