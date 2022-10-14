Калеб Хоумсли – о матче с «Автодором»: «Зенит» постарается реабилитироваться»

Защитник Калеб Хоумсли поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с .

«Я думаю, что для нас это будет важная игра, в которой мы постараемся реабилитироваться. В прошлом матче мы, хоть и победили, но не сделали несколько вещей, которые должны были сделать.

Мы много тренировались, поэтому, думаю, на этот раз сыграем лучше», – заявил Хоумсли.

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