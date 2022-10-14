Кевин Гарнетт: «Хочу увидеть Лилларда в одной команде с Йокичем, Дэвисом или Таунсом»

Член Зала славы в недавнем выпуске шоу «Certified Smoke» заявил, что ( ) нужно объединиться с одним из звездных больших лиги.

«Говорю тебе, бро, играя в одной команде с великими, ты становишься еще лучше. И именно поэтому я хочу увидеть Лилларда с Йокичем. Я хочу увидеть, как они будут разыгрывать пик-н-ролл.

Я хочу увидеть его с , или Карлом-Энтони Таунсом, или кем-то еще. Я хочу увидеть его с другими великими игроками. Представьте, если бы он был в одной команде с игроком такого же уровня, как он», – сказал Гарнетт.

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