Дуайт Ховард: «Не понимаю, почему Шак ненавидит меня»
Чемпион НБА в составе «Лейкерс» Дуайт Ховард признался, что его озадачивает поведение легендарного центрового Шакила О’Нила, который на протяжении многих лет старается задеть его за живое.
«Не понимаю, почему Шак ненавидит меня, почему так себя ведет. У меня нет с ним никаких проблем. Я никогда не хотел быть вторым Шаком. Мне нравится его игра. Считаю его самым доминирующим игроком всех времен. Нет игрока, который доминировал бы так же, как Шак.
Помню, в старших классах школы наблюдал за тем, как он играет против Дикембе Мутомбо в финале. Шак принимал мяч в посте, выставлял локоть к груди, разворачивался и ставил сверху. Я думал: «Вау, это что-то!» Так что я не понимаю, за что он меня ненавидит. Если уж на то пошло, то он должен быть только рад, когда кто-то пытается следовать ему и пройти тем же путем», – заявил Ховард.
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