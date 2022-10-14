Дуайт Ховард: «Не понимаю, почему Шак ненавидит меня»

Чемпион НБА в составе признался, что его озадачивает поведение легендарного центрового ’Нила, который на протяжении многих лет старается задеть его за живое.

«Не понимаю, почему Шак ненавидит меня, почему так себя ведет. У меня нет с ним никаких проблем. Я никогда не хотел быть вторым Шаком. Мне нравится его игра. Считаю его самым доминирующим игроком всех времен. Нет игрока, который доминировал бы так же, как Шак.

Помню, в старших классах школы наблюдал за тем, как он играет против Дикембе Мутомбо в финале. Шак принимал мяч в посте, выставлял локоть к груди, разворачивался и ставил сверху. Я думал: «Вау, это что-то!» Так что я не понимаю, за что он меня ненавидит. Если уж на то пошло, то он должен быть только рад, когда кто-то пытается следовать ему и пройти тем же путем», – заявил Ховард.

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