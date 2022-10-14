Патрик Беверли: «У нас отличные отношения с Уэстбруком»

Защитник «Лейкерс» заявил, что перед началом сезона у него нет никаких проблем с одноклубником , с которым он ранее враждовал.

«У нас отличные отношения с Уэстбруком, все хорошо. Я занимаю место в самолете, он располагается рядом. Когда мы на выезде, то проводим время вместе», – заявил Беверли.

Во время предсезонного матча против «Миннесоты» Уэстбрук не стал участвовать в организованном Беверли совещании команды на площадке. По словам Расселла, он в тот момент разговаривал с судьей и тренерами и это не попало в кадр.

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