«Никс» обошли «Лейкерс» по востребованности билетов в НБА. Общий показатель продаж вырос на 65%

«Нью-Йорк» стал самой востребованной командой НБА перед сезоном-22/23.

В течение последних пяти сезонов самые продаваемые билеты на сервисе StubHub были у , но в этом году их обогнали «Никс». В Нью- по сравнению с октябрем прошлого года продажи билетов выросли почти втрое.

«Лейкерс» заняли второе место по количеству проданных билетов на StubHub. Продажи калифорнийцев почти на 70% выше, чем у «Рэпторс», которые заняли третье место.

«Лейкерс» представлены в пяти из десяти матчей сезона с самым высоким показателем востребованности у болельщиков. Калифорнийцы лидируют по этому показателю в НБА.

Команды НБА, которые лидируют по продажам билетов на StubHub:

1. «Никс» 2. «Лейкерс» 3. «Рэпторс» 4. «Селтикс» 5. «Уорриорз» 6. «Нетс» 7. «Хит» 9. «Мэверикс» 10. «Буллс».

«В новом сезоне НБА продажи билетов на StubHub выросли на 65% по сравнению с прошлым годом, за счет команд из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Отмена ограничений по COVID-19, которые повлияли на продажи перед прошлым сезоном на некоторых основных рынках, возвращение «Уорриорз» и «Рэпторс» на видные места в списке самых продаваемых команд этого года и присоединение к этому списку «Селтикс», «Кавальерс» и «Мэверикс» – все эти факторы способствовали увеличению спроса», — сказал представитель StubHub Адам Буделли.

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