Расселл Уэстбрук выйдет со скамейки запасных в предсезонном матче против «Кингз»
Звездный разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук проведет сегодняшний заключительный предсезонный матч против «Сакраменто» в качестве запасного игрока, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Уэстбрук и главный тренер Дарвин Хэм рассматривают возможность перевода Расселла во второе звено команды.
Ранее в предсезонке Уэстбрук всегда выходил в стартовой пятерке. В матче против «Миннесоты» в среду он провел 25 минут, набрав 5 очков, сделав 4 передачи, 3 подбора и 3 потери.
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