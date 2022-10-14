Расселл Уэстбрук выйдет со скамейки запасных в предсезонном матче против «Кингз»

Звездный разыгрывающий «Лейкерс» проведет сегодняшний заключительный предсезонный матч против в качестве запасного игрока, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Уэстбрук и главный тренер рассматривают возможность перевода Расселла во второе звено команды.

Ранее в предсезонке Уэстбрук всегда выходил в стартовой пятерке. В матче против «Миннесоты» в среду он провел 25 минут, набрав 5 очков, сделав 4 передачи, 3 подбора и 3 потери.

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