Эргин Атаман: «Монако» точно будет бороться за плей-офф или «Финал четырех» Евролиги»

Главный тренер после гостевого поражения от (92:95 ОТ) оценил шансы команды Саши Обрадовича на победу в этом сезоне Евролиги.

«Сейчас идет только вторая неделя, так что любой может обыграть любого. Но «Монако» — сильная команда. В этом сезоне они собрали конкурентоспособный состав. Всем будет очень сложно победить в этом зале.

Сезон длинный, и сейчас очень сложно говорить о том, будут ли они претендентами на титул. Но это хорошая команда, и они точно будут бороться за плей-офф или «Финал четырех», — сказал Атаман.

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